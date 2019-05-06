شكرا لقرائتكم خبر عن "يطلعوا كام مصرى".. اعرف كيم كاردشيان بتكسب كام على كل صورة فى انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكسب عارضة الأزياء الأمريكية ونجمة الواقع ومقدمة البرامج التلفزيونية كيم كاردشيان ما يصل إلى 500 ألف دولار على كل صورة تنشرها على إنستجرام وهو ما يعادل أكثر من 8.5 مليون جنيه مصرى، حيث قدمت أوراق للمحكمة فى القضية التى رفعتها على أحد شركات الأزياء الأمريكية للمطالبة بللحصول على تعويض مالى نظير استخدام تصميم خاص بها من قبل هذه الشركة، تثبت هذا الأمر.

وقدمت كيم كاردشيان للمحكمة المستندات التى تؤكد أن متوسط المكسب الخاص بصورها على انستجرام، يتراوح بين 300 ألف دولار و500 ألف دولار على الصورة الواحدة التى تنشرها، حيث تريد كيم كارداشيان الحصول على تعويض من الشركة قدره خمسة ملايين دولارا، وذلك وفق ما ذكره موقع tmz.



حساب كيم كارداشيان على انستجرام

وقامت كاردشيان برفع دعوى قضائية ضد إحدى شركات الأزياء الأمريكية، التى قامت بتقليد ملابس ارتدتها كاردشيان ونشرت صورا لها بنفس التصاميم، وأثار الأمر غضب كيم حيث يطلب فريقها القانونى الحصول على 5 ملايين دولار، أو ما يعادل قرابة مليون دولار للمنشور الواحد.

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ويضم حساب كيم كارشيان على انستجرام، عدد كبير من المتابعين من كافة أنحاء العالم، حيث لديها أكثر من 137 مليون متابع، وتسعى على نشر العديد من الصور والفيديوهات عليه بشكل مستمر، والتى تحصد ملايين الإعجابات والتعليقات.

وعلى جانب أخر فأن النجمة كيم كارشيان أدت تدريبا مهنيا مدته أربعة أعوام مع شركة محاماة فى سان فرانسيسكو ضمن برنامج فى كاليفورنيا مخصص لمن لا يحملون مؤهلات رسمية. وذكرت كارداشيان التى لم تكمل تعليمها الجامعى أنها تسعى لدخول اختبار نقابة المحامين فى عام 2022.