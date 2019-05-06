تعرف على أولى ضحايا برنامج "هاني في الألغام" .. الليلة

ينطلق مساء اليوم، الإثنين، أولى حلقات برنامج "هاني فى الألغام" الذي يقدمه الفنان هاني رمزي، وهو يعد برنامج من نوعية الكاميرا الخفية.
ويحل الكابتن عصام الحضري، حارس مرمي المنتخب الوطنيالسابق، ضيف البرنامج ومن المقرر أن تدور فكرة الحلقة حول إخبار الضيف بأنه يحل ضيفًا لبرنامج تقدمه بوسي شلبي لتنشيط
ويذكر أن "هاني في الألغام" إنتاج شركة فيردي للإنتاج الفني المملوكة للمنتجان محمد عبدالحميد ووائل عبدالله، ورئيس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي عادل عبدالله.
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