موعد عرض "بدل الحدوتة تلاتة" على cbc

تعرض قناة cbc مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" للنجمة دنيا سمير غانم، يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من

نجوم الكوميديا في مصر، ويعتمد على 3 قصص مختلفة، يشارك فيها عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، تدور الأحداث منخلال مجموعة من الحلقات المتصلة المنفصلة، التي نرى في كل قصة منها ملمحًا من ملامح العلاقات العاطفية في العصر الحالي.

المسلسل تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام.