موعد عرض "بدل الحدوتة تلاتة" على cbc

تعرض قناة cbc مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة" للنجمة دنيا سمير غانم، يوميًا خلال شهر رمضان المبارك، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.
يشارك في المسلسل مجموعة كبيرة مننجوم الكوميديا في مصر، ويعتمد على 3 قصص مختلفة، يشارك فيها عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، تدور الأحداث من
المسلسل تأليف أيمن وتار، وإخراج خالد الحلفاوي، بطولة دنيا سمير غانم، عمرو وهبة، شيماء سيف، محمد سلام.
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