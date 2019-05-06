خناقة كبيرة بين الفنان كريم محمود عبدالعزيز وأحمد فتحي

بدأت الحلقة الثانية من مسلسل "شقة فيصل"، بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز وآيتن عامر، بفسخ خطبة "سكر"، آيتن عامر، بسبب تصرفات أختها نسرين إمام مع حماتها المستقبلية، ومن هنا بدأت نسرين في خطتها لكي تزوج أختها سكر من زوج خالتها المتوفية، لكي

ترث أمواله الكثيرة، وما زالت سكر رافضة تلك الفكرة.

في المقابل يأتي كريم عبدالعزيز بخلافات مع أخيه "زغللة"، الفنان أحمد فتحي، وذلك بسبب أفعاله التي يكرهها كريم، فضلًا عن فصله من عمله، والمتسبب

فيه أخوه زغللة، مما اضطره لترك المنزل والمبيت خارجه حتى لا يجتمع مع أخيه المستهتر والسيئ.

في نهاية الحلقة تم اختطاف زغللة "أشرف"، أخو كريم من مجهولين، وعلى الفور اتصل الأول بالأخير وطلب منه المساعدة وتخليصه من أيدي المختطفين، وبالفعل ذهب كريم إلى المكان الذي وصفه له أخوه لكي يخلصه من الورطة التي وقع فيها.