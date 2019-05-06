كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنيه.. ومواعيد عرضه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفنان الشاب علي ربيع، السباق الرمضاني الحالي بمسلسل فكرة بمليون جنيه، والذي نال عدد كبير من ردود الفعل الإيجابية، بعد طرحه بيومين.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع، العديد من الأحداث المضحكة والتي كانت تجمعه بأبطال المسلسل أبرزهم صلاح عبدالله وصابرين والطفل أحمد السيسي.

وذهب "علاء" أو علي ربيع في أحداث الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنيه لمقابلة عمل في أحد البنوك من خلال وضع خطة للبنك لتغيير نظام المراقبة الخاصة به، ولكن لاقى الأمر تهجم من مدير البنك الذي طرده في النهاية.

كما شهدت الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنيه ظهور للفنان كريم عفيفي، والذي يكون ابن خالة علي ربيع وصديقه والذي يجمعه به عددًا من المشاهد الكوميدية خلال الحلقة التي شهدت ظهور خاص للإعلامي شريف عامر، والذي جمعته به عددًا من المشاهد الكوميدية.