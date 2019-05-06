"فكرة بمليون جنيه".. يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فكرة بمليون جنيه"، المذاع عبر شاشة "MBC مصر"، محاولات "علاء" الذي يجسد شخصيته الفنان علي ربيع، البحث عن وظيفة بعد فشله في الالتحاق بكلية الهندسة بفارق بسيط؛ ليدخل في حالة من الحزن الشديد، لعدم تمكنه من تحقيق أمنيته في أن يكون مخترعًا مشهورًا.

واقتحم "علاء"، خلال الحلقة الثانية من فكرة بمليون جنيه" استوديو برنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، محاولًا البحث عن حل لمشكلته، وخلال استضافته بالبرنامج طرح على الإعلامي مقترح فكرة لحل أزمته، وهي أن يقوم مليون مصري بالتربع بجنيه لصالحه.

ويستجيب الإعلامي شريف عامر، خلال احداث حلقة فكرة بمليون جنيه لطلب "علاء"، بوضع رقم حسابه الذي خصصه لجمع التبرعات، عبر شاشة البرنامج عقب إلحاح شديد منه.

تدور أحداث مسلسل "فكرة بمليون جنيه" في إطار كوميدي ساخر، حول علاء (علي ربيع) طالب الهندسة الحالم بأن يصبح مخترعًا كبيرًا، الذي يرث مبلغ مليون جنيه عن أحد قاربه، فيبدأ في تحقيق أمنيته ويقرر بعدها إنفاق المبلغ على الاختراعات، ويبدأ في رحلة البحث عن المخترعين الجدد؛ لمساعدتهم أيضًا.