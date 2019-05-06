ولد الغلابة يُعرض ثلاث مرات يوميًا على "mbc مصر"

ومن المقرر أن يعرض مسليسل "ولد الغلابة" على mbc مصر الساعة الثامنة مساء، ويعاد الساعة الثانية صباحا والثانية ظهرا في اليوم التالي.

ويتناول ولد الغلابة أحداثًا من واقع الحياة والناس، وتقدم بشكل درامي جديد، خاصة أن العمل تدور أحداثه في "الصعيد"، ما يجعل الأحداث أكثر سخونة منذ إنطلاق عرضه، كما يعد العمل تحديًا جديدًا للنجم أحمد السقا، والذي يقدم "الصعيدى" للمرة الأولى في الدراما التليفزيونية.

"ولد الغلابة" ملحمة صعيدية عصرية، تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، وهو نوع جديد يقدمه السقا، حيث تسلط الشخصية التي يقدمها السقا في المسلسل الضوء على إحدى القضايا الاجتماعية.

ويشارك في بطولة ولد الغلابة محمد ممدوح، ومي عمر، وإنجي المقدم، وهبة مجدي، وإدوارد، وكريم عفيفي، وهادي الجيار، وصفاء الطوخي وغيرهم، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد سامي، للمنتج صادق الصبّاح.