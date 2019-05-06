كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داوود حسين يكشف مفاجأة لجمهوره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفنان داوود حسين، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، عن عودة الفنانة عبير الجندي، إلى الساحة الفنية والدرامية، بعد انقطاعها لفترة عنها، وذلك من خلال مشاركتها في مسلسل "الديرفة"، المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

ونشر "حسين" صورة عبير الجندي، وعلق عليها قائلا: "سيشهد رمضان 2019 عودة أختي الغالية الدكتوره عبير الجندي للساحة الفنية بعد فترة توقف.. متحمس جدًا لأدائها العفوي والجميل الذي تعود عليه الجمهور".