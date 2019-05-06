كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد إمام يكشف عن تفاصيل لأول مرة عن "هوجان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب الفنان محمد إمام، عن سعادته البالغة بتصوير مسلسل، الذي استطاع أن يحصد نسب مشاهدة عالية، موضحًا حبه الشديد للعمل وطاقم العمل، متمنيًا أن ينالنسب مشاهدة أعلى.

وأكد محمد إمام، أن كافة المشاهد الخطرة في مسلسل هوجان، لم يستعين بدوبلير خلالها، مؤكدًا أنه من قام بكافة مشاهدة في هوجان.