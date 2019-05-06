كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة من سليم الأنصاري في الحلقة الأولى لـ"كلبش 3" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل "كلبش 3" مفاجأة لمتابعي جزأيه الأول والثاني، حيث يظهر سليم الأنصاري "أمير كرارة" بزيارة قبر زوجته وشقيقته اللتان توفيا في الجزء الثاني.

وكان الجزء الثاني انتهى باطلاق النار على سليم الانصاري بعدة رصاصات في القلب، وتظهر هالة فاخر وروجينا ودينا فؤاد وهن يبكين حزنا على وفاة سليم الأنصاري، ولكنه يظهر بعد العزاء، ويتبين أن الأمر كان الهدف منه خدع أعدائه.