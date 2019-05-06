أصالة تغنّي “عايشالك” لـ إليسا.. شاهدوا ما الذي قالته عنها!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - أثناء حلولها ضيفة على برنامج “عايشة شو” قالت الفنانة ​أصالة​ إن الفنانة ​إليسا​ هي من الأشخاص الذين تحب تفكيرهم إلى جانب طريقتها وجراءتها وثقتها بنفسها.

وأشارت أصالة في المقابلة إلى أنها تحب العديد من أغنيات إليسا، كما قررت أن تهديها أغنية “عايشالك” بصوتها.

بدورها إليسا قامت بمشاركة هذا الفيديو على صفحتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.