شاهدوا.. قبلة على الفم تجمع فنان لبناني بزوجه ​بمرور سنة على زواجهما

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - احتفل الفنان اللبناني ​نيكولا شلهوب ​بمرور سنة على زواجه من حبيبه باستراليا.

ونشر شلهوب على إحدى صفحاته الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة جمعته بزوجه وهو يقبله على فمه، وعلق على الصورة قائلا: “سنة مرت.. اليوم أعدك من جديد بأن أساندك في أيامك الجيدة والصعبة، أحبك.. صورة من أجواء الرحلة التي أقمناها بعيد زواجنا”.

من ناحية أخرى، كان الفنان نيكولا شلهوب قد طرح أغنية جديدة، وهي عبارة عن ديو باللغة الإسبانية والإنكليزية مع الفنان Andrew B Flat Vega، عبر قناته الخاصة على “يوتيوب”.