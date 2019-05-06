شاهدوا.. طفلة تنزلق من يد الطبيب وتسقط على رأسها بعد لحظات من ولادتها

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلة وهي تسقط من يد الطبيب على رأسها، بعد الولادة، في أحد المستشفيات ب​أريزونا​ الأميركية.

ويُظهر الفيديو، الذي صوّره والد ​الطفلة​، ثلاثة موظفين ينظّفون الفتاة بعد ولادتها، ثم حملها أحد الأطباء ليتمكّن الآخر من تنظيف السرير تحتها، فإنزلقت من يديه وسقطت على رأسها على السرير.

وأجبرت مورغان، وهي توأم، على البقاء في ​المستشفى​ لمدة 12 يوماً، لأنها كانت تعاني نقصاً في ​الوزن​.

وقالت والدة الطفلة أنه تم إجراء صور موجات فوق الصوتية للرأس في اليوم الخامس، ومع ذلك، فإنها لم تحصل على نتائج من الاختبار.

وأضافت أن إبنتها مصابة بنزيف من الدرجة الأولى على الجانب الأيسر من دماغها، وهي غير متأكدة ما إذا كان السبب في ذلك وزنها الناقص عند الولادة، أو سقوطها على رأسها بسبب موظفي المستشفى.

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