- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو يظهر طفلة وهي تسقط من يد الطبيب على رأسها، بعد الولادة، في أحد المستشفيات بأريزونا الأميركية.
ويُظهر الفيديو، الذي صوّره والد الطفلة، ثلاثة موظفين ينظّفون الفتاة بعد ولادتها، ثم حملها أحد الأطباء ليتمكّن الآخر من تنظيف السرير تحتها، فإنزلقت من يديه وسقطت على رأسها على السرير.
وأجبرت مورغان، وهي توأم، على البقاء في المستشفى لمدة 12 يوماً، لأنها كانت تعاني نقصاً في الوزن.
وقالت والدة الطفلة أنه تم إجراء صور موجات فوق الصوتية للرأس في اليوم الخامس، ومع ذلك، فإنها لم تحصل على نتائج من الاختبار.
وأضافت أن إبنتها مصابة بنزيف من الدرجة الأولى على الجانب الأيسر من دماغها، وهي غير متأكدة ما إذا كان السبب في ذلك وزنها الناقص عند الولادة، أو سقوطها على رأسها بسبب موظفي المستشفى.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. طفلة تنزلق من يد الطبيب وتسقط على رأسها بعد لحظات من ولادتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.