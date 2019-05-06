مرام البلوشي تتعافى وتغادر المستشفى.. شاهدوا ما الذي قالته!

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - بعد تعرضها لجلطة قلبية ونقلها للمستشفى، تعافت الممثلة الكويتية مرام البلوشي وغادرت المستشفى برفقة شقيقتها الممثلة هند البلوشي.
هند البلوشي نشرت عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تُظهر فيه فرحتها بخروج شقيقتها من المستشفى حيث قامت بغناء أغنية “الحمد لله على السلامة”، بينما ظهرت مرام في الفيديو بعد إجراء عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة وتفاعلت مع شقيقتها بالرقص.
وقالت هند البلوشي في الفيديو: “الحين مرام ما راح تشتغل، أعلن اعتزالج بدالج؟”، فردت مرام بالتالي: “لا راح أرجع لجمهوري ولكن بعد راحة قصيرة وسأعود أقوى من الأول”.
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