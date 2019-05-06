شاهدوا ليدي غاغا :”لم أحلق شعر ساقي منذ 4 أيام”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - شاركت المغنية العالمية ​ليدي غاغا​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها ظهرت فيهم من داخل الطائرة أثناء توجهها للمشاركة في حفل MetGala.

وبدت ليدي غاغا في الصور وهي تقف داخل الطائرة مرتديةً فستاناً متعدد الألوان بين الأخضر والأصفر والأسود، وعمدت في إحداها إلى رفع إحدى ساقيها واضعةً إيها على طاولة بجانبها حيث كشفت أنها لم تحلق شعر ساقيها منذ أربعة أيام من أجل هذه المناسبة.

وعلّقت بالقول:”MetGala أتينا، متحمسة جداً لهذه المناسبة”، وأضافت:”لم أحلق شعر ساقي منذ أربعة أيام والذي هو حقاً يناسب المظهر”.

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