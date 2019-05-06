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كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 10:48 صباحاً - شاركت المغنية العالمية ليدي غاغا المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لها ظهرت فيهم من داخل الطائرة أثناء توجهها للمشاركة في حفل MetGala.
وبدت ليدي غاغا في الصور وهي تقف داخل الطائرة مرتديةً فستاناً متعدد الألوان بين الأخضر والأصفر والأسود، وعمدت في إحداها إلى رفع إحدى ساقيها واضعةً إيها على طاولة بجانبها حيث كشفت أنها لم تحلق شعر ساقيها منذ أربعة أيام من أجل هذه المناسبة.
وعلّقت بالقول:”MetGala أتينا، متحمسة جداً لهذه المناسبة”، وأضافت:”لم أحلق شعر ساقي منذ أربعة أيام والذي هو حقاً يناسب المظهر”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا ليدي غاغا :”لم أحلق شعر ساقي منذ 4 أيام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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