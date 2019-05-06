أنغام تستقبل رمضان بـ“30 يوم فرحة” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة المصرية أنغام أحدث أغانيها بعنوان “30 يوم فرحة”، و ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب” الشهير.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان وتوزيع خالد عز وحققت رواجًا واسعًا لدى طرحها إلكترونيًا مع حلول الشهير الفضيل.

وتقدّم أنغام في رمضان 2019 شارة مسلسل “حدوته مرة” للنجمة المصرية غادة عبد الرازق والأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم.

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تجدر الإشارة إلى أن أنغام طرحت مؤخرًا ألبومها الجديد بعنوان “حالة خاصة جدًا”، و يضم العمل 14 أغنية من إنتاج شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

لمشاهدة فيديو أغنية “30 يوم فرحة”: