تهنئة خاصة من بلقيس إلى حسين الجسمي

متابعة بتجــــــــــرد: هنأت النجمة بلقيس فتحي زميلها النجم الإماراتي حسين الجسمي على اختياره سفيرًا مفوضًا لمؤسسة القلب الكبير.

ووجهت بلقيس رسالة محبّة وتقدير إلى الجسمي عبر حسابها على موقع “تويتر” حيث كتبت له: “ألف مبروك أنت أهل لها عندما يكون الفن رسالة وفقك الله لما فيه الخير”.

بدوره ردّ الجسمي على بلقيس وشكرها على تهنئتها فكتب: “ما عليكم زود أم تركي”.

يذكر أن حسين الجسمي عبر عن سعادته باختياره سفيرًا مفوضًا لمؤسسة القلب الكبير في الإمارات، قائلًا: “إنه لمن دواعي فخري وسروري اختياري لهذه المهمة النبيلة، ومنحي لقب السفير المفوض لأساهم في التخفيف من معاناة المستضعفين والتعريف بقضاياهم وحكاياتهم”.