معتصم النهار يعلن انطلاق سباق دراما رمضان من موقع تصوير “خمسة ونص” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن النجم السور معتصم النهار انطلاق سباق دراما رمضان قبيل ساعات قليلة من عرض أولى حلقات مسلسل “خمسة ونص”.

وأطلّ معتصم على الجمهور بفيديو من خاص من موقع تصوير العمل، وهنأ محبيبه بحلول الشهر الفضيل، كما وتمنى أن ينال المسلسل إعجابهم.

يقدّم معتصم النهار في المسلسل شخصية جاد، وهو صديق غمار (قصي خولي) المقرّب، بل هما أكثر من أخوة إن جاز التعبير، لذا سيكون بمثابة عراب قصة الحب التي تجمع صديقه بـ بيان (نادين نسيب نجيم)، والتي ستتكلّل بالزواج. جاد صاحب مواقف نبيلة وصلبة تجعل من غمار يثق به ثقة تامة، غير أن دوره يشهد تطوّرًا في سياق الأحداث والقالب الدرامي، ليشهد العمل لاحقًا مزيجًا من الأكشن والرومانسية والغموض.

العمل يجمع كل من معتصم النهار، نادين نجيم، قصي خولي، رفيق علي أحمد، رولا حمادة، نوال كامل، جوليان فرحات، سينتيا صموئيل، رواد عليو، نعمت عساف، كارين سلامة، نيرمين شوقي وآخرين، وهو من كتابة إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة “صبّاح أخوان”.

تجدر الإشارة إلى أن شارة “خمسة ونص” والتي تحمل اسم “يا بتفكر يا بتحس”، قدّمتها النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب بصوتها وحققت رواجًا واسعًا ضمن الحملة الترويجية الخاصة بالمسلسل.