متابعة بتجـــــــــــرد: عرضة قناة “النهار دراما” الحلقة الأولى من مسلسل “الزوجة ١٨” للفنان المصري حسن الرداد عشية رمضان.
وتابع المسلسل عدد كبير من محبّي الرداد، وظهر ذلك من خلال تفاعل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي مع الحلقة، حيث حاصرت التعليقات النجم المحبوب وأثنى الناشطون على الدور الكوميدي الذي يلعبه في العمل.
وتدور أحداث مسلسل “الزوجة ١٨” في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتورط حسن الرداد كرجل أعمال شاب في مشاكل كثيرة، بسبب تعدد زيجاته.
مسلسل “الزوجة 18” يشارك في بطولته كوكبة من نجوم الدراما والكوميديا منهم، ناهد السباعي، شيماء سيف، سلوى خطاب، هيدي كرم، محمود البزاوي، محمود الليثي، آية سماحة، كوكي، إيناس كامل، وعدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف محمد أبو السعد، وخالد أبو بكر، ووليد أبو المجد، وأشرف على الكتابة السيناريست أمين جمال، ومن إخراج مصطفى فكري وإنتاج ممدوح شاهين.
كانت هذه تفاصيل خبر كوميديا حسن الرداد تسيطر على مواقع التواصل مع انطلاق عرض “الزوجة ١٨” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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