نادر الأتات ينشد “رمضان تجلى وابتسم” في الشهر الفضيل

متابعة بتجـــــــــــرد: مع حلول شهر رمضان المبارك، شارك النجم اللبناني نادر الأتات الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بأنشودة “رمضان تجلى وابتسم” التي طرحها بصوته العام الماضي.

يقدّم نادر الأتات الأنشودة بإحساس مرهف وأداء مليء بالخشوع في ترجمة للمعاني السامية التي يحملها الشهر الفضيل، وهو ما أثّر في روّاد صفحاته على الإنترنت وظهر ذلك من خلال تعليقاتهم على منشوره.

من جهة أخرى، يُعلّق نادر الأتات نشاطه الفني خلال شهر رمضان على أن يستأنف العمل على مشاريعه بعد عيد الفطر المبارك وينطلق مباشرةً في جدول حفلاته لصيف هذا العام.

تجدر الإشارة إلى أن أحدث أعمال نادر الأتات الفنية كان كليب أغنية “حالة فوضى” من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع عمر صبّاغ وإخراج سعيد الماروق.