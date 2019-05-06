"أفنجرز.. إند جيم" يحافظ على الصدارة في أمريكا بـ145 مليون دولار

حافظ فيلم "أفنجرز.. إند جيم" (Avengers: Endgame) على المركز الأول لإيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي، محققا نحو 145.8 مليون دولار.



الفيلم بطولة روبرت داوني جونيور، وكريس همسورث، وسكارليت جوهانسون، وإخراج الأخوين روسو.

وحل الفيلم الدرامي الجديد "الدخيل" (ذي إنترودر) في المركز الثاني مسجلا 11 مليون دولار.

الفيلم بطولة دينيس كويد، وميجان جود، ومايكل إيلي، ويخرجه ديون تايلور.

Advertisements

وجاء الفيلم الكوميدي الجديد "لقطة طويلة" (لونج شوت) في المركز الثالث بإيرادات بلغت 10 ملايين دولار.

الفيلم بطولة تشارليز ثيرون، وسيث روجن، وإخراج جوناثان ليفين.

واحتل فيلم الرسوم المتحركة الجديد "دمي قبيحة" (أجلي دولز) للمخرج كيلي إسبوري المركز الرابع مسجلا 8.5 مليون دولار.

وتراجع فيلم الحركة والمغامرة (كابتن مارفل) من المركز الثاني إلى الخامس محققا 4.2 مليون دولار.

الفيلم بطولة بري لارسون، وصمويل جاكسون، ومن إخراج آنا بودين ورايان فليك.