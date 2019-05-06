خاص- مرة جديدة.. كارلا حداد تثير جدلاً واسعًا على مواقع التواصل

اختتمت البرامج التلفزيونية كافة حلقاتها أمس الأحد، قبل بداية شهر رمضان المبارك اليوم الاثنين، حيث تنصرف الشاشات المحلية والعربية لعرض أجدد الأعمال الدرامية والمسلسلات الحصرية بمناسبة حلول الشهر الفضيل.

ومن أبرز هذه البرامج، يأتي برنامج “Fi-Male” الذي تقدمه الاعلامية كارلا حداد ويعرض على شاشة الـLBCI مساء الأحد من كل أسبوع، حيث استضافت في الحلقة النهائية لهذا الموسم النجم اللبناني معين شريف.

وفي هذا السياق، نشرت حداد على حسابها عبر موقع انستغرام، مجموعة من الصور تظهر أجواء الحلقة، وقد ارتدت كارلاً قميصا أصفر مميز، جمعت بين الاناقة والجرأة في آن.

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أما اللافت في اطلالتها، ما رُسم على القميص، وكأنه “rating”، حيث كُتب من الخلف رقم 1، فأرفقت كارلا صورتها بتعليق مفاده أن برنامجها هو الأول من حيث نسبة المشاهدة.

وكالعادة، خلقت “حداد” جدلاً واسعًا على مواقع التواصل، حيث انهالت التعليقات، منها المؤيدة لها وأخرى معارضة، كما راسلها البعض وطرح عليها مجموعة من الاسئلة، لم تتردد كارلا في الاجابة عنها “الخليج 365” ووضوح تام.

وقد سأل المتابعون كارلا حول السبب الذي يجعل برنامجها الأول، فأجابت أن ذلك يعود كونه البرنامج الذي يحصد أعلى نسبة مشاهدة وينافس بقوة كافة البرامج، وأكملت أن الفضل في النهاية يعود للجمهور والمتابعين الذين أحبوا هذا البرنامج وشجعوه من البداية.

أما اذا كان البرنامج سيعود بعد شهر رمضان المبارك، فقد أكدت كارلا عودة البرنامج ولعدة مواسم جديدة. الى ذلك، طلب المتابعون منها استضافة الاعلامي هشام حداد في برنامجها، كما سبق له ان استضافها في برنامجه “لهون وبس”، فأجابت: “هشام، هو القصة كلها”.

الجدير بالذكر أن كارلا حداد كانت قد غادرت قناة الـMTV لتنضم الى أسرة الـLBCI وتطل عبر برنامج جديد، أُطلق عليه في البداية اسم “ست الستات”، ليتم تغيير الاسم في وقت لاحق ويصبح “Fi-Male”، في حين لا يمكن لأحد أن ينكر أن كارلا كانت على قدر المسؤولية المعطاة لها وتمكنت مع فريق عمل البرنامج والقيمين عليه، من جعله واحدًا من أقوى وأهم البرامج الفنية الترفيهية التي تُعرض عبر الشاشات اللبنانية، اذ حصد نسبة مشاهدة عالية ونال إعجاب الجمهور.