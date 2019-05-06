بالصور- زياد برجي يحتفل بإبنه الوسيم

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May 06, 2019
احتفل النجم زياد برجي ببلوغ ابنه يوسف الـ 9 اشهر وذلك من خلال مشاركة الجمهور بصورتين من أجواء الاحتفال على حسابه الخاص عبر موقع انستغرام. مشيراً ان ابنه الوسيم بلغ الـ 9 اشهر أمس.
“برجي” دائماً ما يتخذ من حساباته على مواقع التواصل منبراً ليعبر عن حبه لولديه، بالاضافة الى تأكيده في عدة اطلالات اعلامية ان ابنته نور وابنه يوسف جعلا حياته مختلفة ولها نكهة خاصة.
نشير ان زياد برجي وزوجته سناء فرح كانا قد رزقا بمولودهما الثاني “يوسف” في 6 آب/اغسطس 2018.
نذكر ان آخر اعمال “برجي” فيلم “المهراجا” الذي يلعب بطولته إلى جانب داليدا خليل وباقة من الممثلين، اخراج فادي حداد وانتاج فالكون فيلمز.
من جهة أخرى، يعمل زياد على أغنية جديدة سيطلقها بمناسبة العيد وهي لبنانية تحمل عنوان “لعيونك الحلوين” من كلماته والحانه وتوزيع هادي شرارة.
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