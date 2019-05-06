عمرو دياب ودينا الشربيني "معًا" في رمضان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يطلّ الفنّان والمطرب المصريّ، عمرو دياب، على جمهوره، خلال السّاعات القليلة القادمة، بصحبة الفنّانة دينا الشربيني، في أول عمل فنيّ وغنائيّ مشترك بينهما، عقب إذاعة الإعلان الذي انتهيا من تصويره خلال الأيام الماضية، لإحدى شركات الاتّصالات العاملة في مصر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفنّ والغناء.

وطرحتْ إحدى شركات الاتصالات، أوّل بوستر لإعلانها الرّمضانيّ الجديد، الذي يقوم ببطولته، النجم عمرو دياب، وبجانبه دينا الشربيني، كما نشر الهضبة على صفحته الرّسميّة، صورة تظهر ارتداءه قميصًا مفتوحًا، و"تيشرت" أبيض، وهو نفس الزّيّ الذي ظهر فيه في البوستر الدّعائيّ.

وانفرد عمرو دياب، وفقًا لاتفاقه مع شركة الاتّصالات، باختيار النّجوم المشاركين في الإعلان الذي يرصد مشواره الفنيّ بشكل مبسّط وسريع، في مدّة زمنيّة، وصلتْ إلى دقيقة ونصف، وفقًا لمصادر مطّلعة.

وأكّدت مصادر لـ"فوشيا"، أنّ عمرو دياب أصرّ على تواجد دينا الشربيني في الإعلان، مؤكدًا، أنّه سيتمّ طرحه رسميًا، خلال ساعات، في القنوات الفضائيّة، والذي يحكي عن قصّة صعود الهضبة، وأوّل فريق غنائيّ شارك فيه.

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ويظهر في الإعلان عدد كبير من النجوم وهم: الفنانة دينا الشربيني، عزت أبو عوف، سوسن بدر، أحمد فهمي، أشرف عبد الباقي، غادة عادل، حسن الشافعي، أحمد مالك، ريهام عبد الغفور، ومنة شلبي.

وكشف المصوّر كريم نور، عن إطلالة الفنان عمرو دياب في الحملة الدّعائيّة الرّمضانيّة للشّركة، ونشر الصّورة عبر حسابه بتطبيق إنستغرام.

وتعاون عمرو دياب مع إحدى شركات الاتّصالات في رعاية ألبوماته الغنائيّة في السّنوات الأخيرة، وآخرها ألبوم "كل حياتي" لعام 2018، والذي قدّمتْ له الشّركة حملة ترويجيّة كبيرة، من خلال نشر عدّة بوسترات تشويقيّة، وخدمة عالم عمرو دياب، وإجراء مسابقة، على أنْ يحظى الفائز بأنْ يُغني له الهضبة في حفل زفافه دون أجر.