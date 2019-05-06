أديل تحتفلُ بعيدها الـ31 بإطلالة من الستينات.. وتوجّه رسالة قويّة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفلتْ النجمة العالميّة، أديل، بعيد ميلادها الـ31، وهو الاحتفال الأوّل بعد انفصالها عن زوجها، سيمون كونيكي.

وكتبتْ أديل على إنستغرام، رسالة صريحة: "تعلّم أنْ تحب نفسك.. أتممتْ الـ31، ولقد جذبني عامي الثلاثين بصعوبة، ولكن تملكته وأبذل قصاري جهدي للنهوض".

وأضافتْ النجمة البريطانية، أنّ الحياة قد تكون ثابتة ومعقّدة في بعض الأحيان، لكنّها تغيّرتْ بشكل كبير في العامين الماضيين.

وأصرّت أديل، على أنّها تتطلّع إلى المستقبل، قائلة: "ستكون سنة 31 سنة كبيرة، وسأنفق كلّ شيء على نفسي، لأوّل مرّة منذ عقد من الزّمان، أنا مستعدّة لأنْ أشعر بالعالم من حولي، والبحث عنه مرّة آخرى".

وأكملتْ: "كن لطيفًا مع نفسك، نحن بشر فقط ، أضحك بصوت عالٍ في كلّ فرصة .. تعلّم حقيقة أنْ تحب نفسك حقًا".

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ونشرتْ أديل، سلسلة من الصّور بالأبيض والأسود، لاحتفال عيد ميلادها، بينما استوحتْ النّجمة اطلالاتها، وتسريحة شعرها، من ستينيّات القرن الماضي.

وكانت "أديل" قد انفصلتْ عن رجل الأعمال، سيمون كونيكي، الشّهر الماضي بعد علاقة استمرت 8 سنوات، وزواج لمدّة 3 سنوات.

وأعلنتْ أديل، التي قابلتْ طليقها في عام 2011 وتزوّجته سرًا في عام 2016، أنّهما ملتزمان بتربية ابنهما أنجيلو "بمحبة".