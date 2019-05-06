أزمة "سوبر ميرو" بين قناتي النهار وصدى البلد

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يبحث المجلس الأعلى للإعلام في الشكوى المقدمة من إدارة قنوات صدى البلد ضد شبكة قنوات النهار التي تضمنت تأكيداً على رفض النهار منح حقوق عرض مسلسل "سوبر ميرو" لقناة صدى البلد التي سددت دفعة من التعاقد على حقوق عرض العمل. علماً أنه من بطولة الفنانة إيمي سمير غانم.

وفي تفاصيل الشكوى أكدت قناة صدى البلد أنها تتضرر من ممارسات غير مشروعة من قبل قناة النهار التي رفضت أن تحصل قناة صدى البلد على حقوق عرض المسلسل بالرغم من توقيعها اتفاقاً مع الشركة الموزعة للعمل والتزامها بالسداد بموجب عقود رسمية.

وأكدت الشكوى ان العقود الموقعة بين قناة النهار والشركة الموزعة لا تنص على حصرية عرض العمل. مشيرة إلى أنها قامت بالإعلان عن عرض المسلسل على شاشتها، وستتكبّد خسائر جسيمة في حال عدم عرضه.

الجدير بالذكر ان الحلقة الأولى من المسلسل كانت قد تعرضت للقرصنة قبل أيام من عرضها، وقامت الشركة المنتجة بحذف الروابط الخاصة بها من شبكة الانترنت.

