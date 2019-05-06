صدقة جارية من بوسي شلبي لمحمود عبد العزيز

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: بادرت الإعلامية بوسي شلبي أرملة الفنان الراحل محمود عبد العزيز بالتبرع لإقامة صدقة جارية عن روحه لصالح مستشفى "أبو الريش" لعلاج الأطفال. حيث تعتمد فكرة الصدقة الجارية في المستشفيات على استقبال مبلغ مالي للقيام بشراء جهاز او تجهيز غرفة للمرضى بهذه الأموال.

يُذكر أنها زارت المستشفى_ التي تعتمد بشكلٍ كبير على التبرعات_ برفقة عدد من الفنانين. مع الإشارة إلى أنها ليست المرةِ الأولى التي تتبرع فيها باسم زوجها لصالح الجهات الخيرية.

هذا ونشرت صورتها مشيرة لاسم الراحل على جدار المستشفى، وكتبت معلقة: "اتمنى في رمضان تفتكروا كل حبايبكم في مستشفى ابو الريش للاطفال الصدقه الجاريه هاتسعدهم كل سنه وانتم طببين ورمضان كريم".

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