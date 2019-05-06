شكرا لقرائتكم خبر عن "حراس الغابات".. ليوناردو دى كابريو يؤازر قضايا السكان الأصليين فى البرازيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادة الفنان العالمى ليوناردو دى كابريو فى الدفاع عن حقوق الحيوانات ورفض التعديات على البيئة، أعلن عن دعمه للسكان الأصليين بالبرازيل فى موقفهم الرافض للتعدى على الغابات.



ليوناردو دى كابريو

ونشر النجم ليوناردو دى كابريو، مجموعة من الصور للسكان الأصليين فىى البرازيل، حيث يتجمعون الأسبوع الحالى فى العاصمة البرازيلية برازيليا، بهدف الوصول إلى حل لإيقاف التعدى على الغابات وإزالة الأشجار.





وقال ليوناردو دي كابريو، الأسبوع الحالى تجمع الآلاف من السكان الأصليين فى برازيليا، للتواصل والتعارف التقليدى ودعم بعضهم البعض، والأهم من ذلك مطالبة الحكومة بحماية حقوقهم، حيث يعيش السكان الأصليون حارس الغابات، ويقاتلون لحمايتها من التعديات.

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وعادة ما يقوم ليوناردو دى كابريو بالتنويه عن القضايا البيئية وحقوق الحيوانات حول مختلف العالم، حيث يستغل السوشيال ميديا فى تسليط الضوء على بعض القضايا منها مثل ملوحة الأرض فى سواحل كاليفورنيا وحماية الأسود النادرة فى إفريقيا والدفاع عن السكان الأصليين فى أستراليا.



