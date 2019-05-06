الارشيف / فن ومشاهير

هذا هو موعد زفاف فاليري ابو شقرا

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

Advertisements

May 06, 2019

بعد ان فاجأت ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري ابو شقرا الجميع بخبر خطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني يدعى زياد عمار.

Advertisements

أكدت فاليري في لقاء تلفزيوني أنها تفاجأت ايضاً مثلها مثل الجميع خاصة أنه لم يتم التخطيط مسبقاً لهذه المفاجأة وقالت “شي كتير حلو وانا كتير سعيدة”.

ولفتت الى أنها لم تتردد او تفكر بتأجيل فكرة الارتباط لأي سبب وقالت “ما فيني أجل موضوع ع حساب موضوع آخر”. وتابعت “مع الوقت سنعمل سنوياً على كل التفاصيل”.

ورداً على سؤال حول موعد الزفاف، قالت “بعد مش معروف” ولكن بدأنا بالتحضيرات ولكن ليس هناك من موعد محدد حالياً ولكن موعد الزفاف ليس قريباً.

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هذا هو موعد زفاف فاليري ابو شقرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا