هذا هو موعد زفاف فاليري ابو شقرا

بعد ان فاجأت ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري ابو شقرا الجميع بخبر خطوبتها من شاب من خارج الوسط الفني يدعى زياد عمار.

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أكدت فاليري في لقاء تلفزيوني أنها تفاجأت ايضاً مثلها مثل الجميع خاصة أنه لم يتم التخطيط مسبقاً لهذه المفاجأة وقالت “شي كتير حلو وانا كتير سعيدة”.

ولفتت الى أنها لم تتردد او تفكر بتأجيل فكرة الارتباط لأي سبب وقالت “ما فيني أجل موضوع ع حساب موضوع آخر”. وتابعت “مع الوقت سنعمل سنوياً على كل التفاصيل”.

ورداً على سؤال حول موعد الزفاف، قالت “بعد مش معروف” ولكن بدأنا بالتحضيرات ولكن ليس هناك من موعد محدد حالياً ولكن موعد الزفاف ليس قريباً.