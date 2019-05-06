شكرا لقرائتكم خبر عن منى عبد الغنى عن دورها فى "زلزال": ست قوية جداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخوض الفنانة منى عبد الغني موسم رمضان من خلال مسلسل "زلزال"، الذى يقوم ببطولته النجم محمد رمضان، والتى أكدت من خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن تحمسها الشديد من أجل معرفة ردود الأفعال حول العمل فور طرحه، خاصة أنها تقدم دور جديد عليها وتتسم شخصيتها أثناء المسلسل بقوة كبيرة.

منى عبد الغنى التى تلعب دور الأم فى المسلسل، حينما تجسد دور زوجة الفنان ماجد المصرى، أكدت أيضاً أن العمل به الكثير من المفاجآت كما كشفت عن سعادتها الكبيرة للتعاون مع فريق العمل برمته وعلى رأسه محمد رمضان التى لم تتفاجأ من نجاحه الكبير وحب الناس له حينما عملت معه بهذا المسلسل نظراً لما رأته فيه من اجتهاد وموهبة كبيرة.

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مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، محمد سليمان، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.