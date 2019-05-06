شكرا لقرائتكم خبر عن مدين ينتهى من تسجيل دعائين دينيين لطرحهما فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى المطرب والملحن مدين ، من تسجيل دعائين دينيين الأولى بعنوان " يا حبيبى "، من كلمات سلطان صلاح ، وألحان مدين، وتوزيع أسامة عبد الهادى، والثانية بعنوان "يارب يامعبود" وهى من كلمات سلطان صلاح، وألحان مدين،وتوزيع أسامة عبد الهادى، ومن المقرر أن يتم طرحها بالتزامن مع بداية شهر رمضان فى القنوات الفضائية.

من ناحية أخرى يتعاون الشاعر سلطان صلاح فى ألبوم محمد محيى الجديد فى 3 أغنيات، الأغنية الأولى تحمل اسم "يوم جديد" من ألحان مدين، وتوزيع فهد، وتحمل طابعا دراميا عن الأمور الحياتيه، أما الأغنية الثانية فهي اغنية "بتاع زمان" من ألحان مدين، وتوزيع عادل واصف، ويقدمها بـ"استايل" جديد، وتعد الأغنية "الهد" للألبوم، أما الأغنية الثالثة بعنوان "ماتسألوهاش"، من ألحان محمد محيى، وتوزيع حسام حسنى.

يذكر أن مدين قدم عددا من الألحان مع نجوم مصر والوطن العربى منهم الهضبة عمرو دياب وإليسا ومحمد حماقى وأصالة وساموزين ومحمد محيى، وديانا حداد وأحمد جمال وغيرهم من المطربين.