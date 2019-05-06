محمد عساف لـ أفيخاي أدرعي: “لا يشرفني الرد على قتلة الأطفال”

كتب امير فتحي في الاثنين 6 مايو 2019 06:52 صباحاً - أطلق نجم العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف تغريدة هاجم فيها العدوان الاسرائيلي ليرد عليه الناطق باسم الجيش الاسرائيلي محاولا تلميع صورة ما يجري في غزة.

وقال عساف في تغريدته “أراد الإحتلال أن تستقبل #غزة الشهر الكريم بالدمار والألم والإنتهاك اللاإنساني الإجرامي المتكرر. غزة تحت القصف ،ليلة عصيبة على الجميع،ربنا يرحم صبا الطفلة الملاك ويرحم كل الشهداء الذين إرتقت أرواحهم الطاهرة إلى بارئها ويشفي كل مُصاب حسبنا الله ونعم الوكيل وكفى بالله وكيلا ونصيرا “.

فرد الناطق باسم الجيش الاسرائيلي، افيخاي أردعي على عساف في تغريدة أخرى قائلاً :” أردنا أن ينعم المواطن الغزوي خلال شهر #رمضان بأوضاع أفضل ولذلك اتخذت إجراءات غير مسبوقة من أجل ان ينعم براحة واطمئنان ولكن حركتيْ #الجهاد_الاسلامي و #حماس قررتا تصعيد وتسخين الوضع بشكل متعمد”.

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أضاف ادرعي الذي يلقبه النشطاء بالشيخ أردعي نظراً لتغريداته المثيرة للجدل :”تحدثت عن الرضيعة صبا رحمها الله فهل تعلم انها قتلت من نيران #حماس والجهاد الإسلامي؟”.

وقام عساف بالرد على تغريدة ادرعي قائلا: “لا يشرفني الرد على قتلة الأطفال”.