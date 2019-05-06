ملخص أحداث الحلقات الأولى من دراما رمضان 2019

تنطلق الاثنين، الدراما الرمضانية بمجموعة أعمال تتنوع بين الكوميديا والأكشن والدراما الاجتماعية وترصد السطور التالية أحداث الحلقات الأولي.

الزوجة 18

ويقوم حمزة "حسن الرداد" بالاتفاق مع مجموعة من الأشخاص ليقوموا بالاعتداء بشكل وهمي عليه ويشتبك معهم ليستطيع غش إحدي النساء وإبعادها عنه ويتزوج من ٢ في يوم واحد.

ويشارك في بطولة المسلسل هيدي كرم، وناهد السباعي، وشيماء سيف، ومحمود الليثي، ومحمود البزاوي وسلوي خطاب تأليف أمين جمال خالد ابو بكرة ووليد ابو المجد ومحمد ابو السعد اخراج مصطفي فكري.

لآخر نفس

ويتم مقتل مهندس الديكور حازم "فتحي عبد الوهاب" في حادث إرهابي وتدخل سلمي "ياسمين عبدالعزيز" في مرحلة انهيار.

ويشارك في بطولة المسلسل هند عبد الحليم وأحمد صلاح حسني وايهاب فهمي وأحمد العوضي ومراد مكرم وندي موسي تأليف السيناريست الراحل عبدالله حسن وأمين جمال وطارق الكاشف، إخراج حسام علي.

حكايتي

تبدأ أحداث الحلقة بالترتيب لزفاف "ياسمين صبري" رُغما عنها، وتضطر للموافقة علي هذه الزيجة من أجل والدها، الذي يتوفي قبل عقد القران، فتهرب ياسمين من المنزل.

ويشارك في البطولة أحمد حاتم، ووفاء عامر، ومها أبو عوف، وادوارد، تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج.

ولد الغلابة

تسلط الحلقة الأولي الضوء علي أسرة عيسي الغانم "أحمد السقا" الذي يعمل مدرسا للتاريخ في مدرسة ملوي الثانوية بنات وتتكون من ثلاثة أشقاء هم صادق الذي يجسد دوره "إدوارد" وصفيه "انجي المقدم" وحمزه "كريم عفيفي" وتكشف الحلقه عن طليقة السقا زينه "هبه مجدي" التي تعيش علي مقربة من منزله في إحدي قري المنيا، ويتعرض عيسي لسرقة التاكسي الذي يعمل عليه بشكل إضافي لتحسين دخله، يحدث ذلك اثناء لقائه الأول بفرح "مي عمر"، تأليف أيمن سلامة وبطولة أحمد السقا وهبه مجدي ومحمد ممدوح وإخراج محمد سامي.

زلزال

تبدأ الأحداث بظهور شخصية الأب حربي كرامة "محمد رمضان" الذي يعود من السفر بعد رحله عمل طويلة ويشتري منزلا كبيرا ولكن قبل أن ينتهي من أقساط هذا المنزل يحدث زلزال 1992 فيحطم المنزل ويتوفي هو وزوجته وباقي عائلته باستثناء ابنه محمد كرامه والذي يطلق عليه أهل منطقته اسم زلزال بسبب نجاته من الزلزال.

ويُشارك في بطولة الحلقات هنا شيحة وماجد المصري ونسرين أمين تأليف عبد الرحيم كمال إخراج ياسر سامي.

زي الشمس

تشهد الحلقة الاولي من المسلسل مقتل شقيقة "دينا الشربيني" خلال العمل والتي تعمل فنانة تشكيلية وتجسد شخصيتها "ريهام عبدالغفور"، لتبدأ في رحلة البحث عن القاتل، بالإضافة إلي رعايتها لأولاد شقيقتها ووالدتها.

ويُشارك في بطولة المسلسل أحمد السعدني وأحمد داوود تأليف مريم نعوم اخراج سامح عبد العزيز.

البرنسيسة بيسة

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تبدأ الأحداث بانهيار منزل أسره بيسه "مي عز الدين" في زلزال 1992 خلال تحضيرهم للاحتفال بعيد ميلادها ويتصادف وجودها خارج المنزل مما يكون سببا في نجاتها في حين يموت والداها لتنتقل للعيش مع خالتها.

وتظهر خلال أحداث الحلقة بيسه في مرحلة الشباب، حيث تعمل طباله كما تظهر في نهاية الحلقة شخصية الجده سكسكة بعد خروجها من السجن وتجسدها أيضا "مي عز الدين".

ويُشارك في بطولة الحلقات سوسن بدر وحجاج عبد العظيم ومحمد أنور تأليف مصطفي عمر وفاروق هاشم إخراج أكرم فريد.

كلبش

يتم تهريب سليم الانصاري “أمير كرارة” إلي لبنان بعد نجاته من حادث إطلاق نار؛ لكنه يواجه الغرق في البحر وينجو بمساعده مركب عابر في البحر..الحلقات يشارك في بطولتها هاله فاخر ويسرا اللوزي وهشام سليم وأحمد عبد العزيز..تأليف باهر دويدار اخراج بيتر ميمي.

أنا شيري دوت كوم

تستعرض الحلقة حياة أربعة أصدقاء تجمعهم شراكة في مشروع كافيه وهم شيري “سارة الشامي” الفتاة الثرية المتمردة علي كل شئ وتسعي للنجاح ومي “بسنت شوقي” ونورا “لاشينة لاشين” ورمزي “محمد مهران” وتتعرض شيري للضرب في الحلقة علي يد إحدي زبائن الكافيه بعدما عاملتها بتعال كما تستعرض شيري فساتين امها التي احتفظت بها وتتذكر كلمات والدتها عن أهمية هذه الفساتين وقربها لقلبها وتفكر شيري في كيفية استغلال الفساتين لافتتاح مشروع خاصة بها متوقعة ان تحصل علي ملايين الجنيهات منه.. تأليف مصطفي زايد واخراج رامي رزق الله.

لمس أكتاف

يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بين جابر “ياسر جلال” وصديق عمره أشرف “كرم جابر”وتنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين.. المسلسل يشارك في بطولته حنان مطاوع وإيمان العاصي وكارولين خليل وسمر مرسي ومحمد عز وخالد كمال سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

الأزهر

تروي الأحداث فترة حكم المماليك البرجية وتصف الراوية الطفلة نرجس “حنين النمس” الخير المتوفر بالبلاد والتعامل بين الناس في هذه الفترة حيث تسرد لوالدها يحيي “محمد فراج”سعادتها بهذا الأمر كما تستعرض الحلقة شكل البيوت والملابس في هذه الحقبة ومشكلة الفيضان حيث حاول عدد من العلماء ايجاد حل له.. رسوم متحركة وتأليف مصطفي زايد ومحمد كمال حسن إخراج عمرو عادل.

زودياك

تستعرض الحلقة تعارف بين عدد من الشباب وهم عزت “أحمد خالد صالح” وماكنيا “أسماء أبو اليزيد” وسامي وصفي “محمد مهران” وليلي “هندعبد الحليم” ومريم “مي الغيطي” وشكل حياتهم اليومية.. الحلقات مأخوذة عن رواية “حظك اليوم” للأديب أحمد خالد توفيق واخراج محمود كامل.

السهام المارقة

تبدأ الحلقة بنشوب معركة في مخيم اللاجيئن النازحين هروباً من تنظيم داعش الإرهابي في سوريا حيث يقوم الصحفي عادل “هاني عادل” بمتابعة الاحداث وسط الاشتباكات والمعارك كما يقوم زميله المصور بتصوير الاشتباكات لادانة التنظيم الارهابي وتطارده سيارة إرهابية ويتم القبض عليه وايداعه سجن التنظيم وهناك يجد قائد التنظيم عمار “شريف سلامة” الذي قام بأسر عدد من الفتيات العربيات منهن المصرية مريم “شيري عادل”.. تأليف خالد ومحمد وشيرين دياب إخراج محمود كامل.

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