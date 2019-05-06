شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة الأيوبى تحيى حفلا غنائيا داخل دار الأوبرا فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحيى المطربة عايدة الأيوبى حفل غنائى داخل دار الاوبرا المصرية يوم 18 الشهر الجارى ضمن سهرات رمضان ومن المقرر أن تقدم لجمهورها عدد من أغانيها المتنوعة من ضمنها "عصفور" و"على بالى" و"كفاية ياورد" وغيرها .

يذكر أن عايدة الايوبى شاركت العديد من المطربين والشعراء على مدار مسيرتها الفنية، منهم الشاعر الفلسطينى الراحل محمود درويش، الملحن مارسيل خليفة، المطرب هشام عباس، الملحن صلاح الشرنوبي، الشاعر خالد الشيبانى وفرقة "كايروكى".

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وقدمت "الأيوبي" العديد من الأغانى الدينية، منها: البردة للإمام البوصيري، في عشق الله، أبيات شعرية لرابعة العدوية، بجانب مجموعة من القصائد الصوفية.