شكرا لقرائتكم خبر عن ساندى تنتهى من تسجيل أغنية "طبع الشتا" بألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت المطربة ساندى من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "طبع الشتا"، من كلمات سلمى رشيد، وألحان هيثم نبيل وهندسة صوت ماهر صلاح، والمقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد الذى تعمل على اختيار وتسجيل أغانيه.

يذكر أن المطربة ساندى، طرحت مؤخرا أغنية وطنية جديدة تحمل اسم "هعمل الصح"، وذلك عبر قناتها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من كلمات أمير العشماوى، وألحان محمود أنور، وتوزيع هانى يعقوب.