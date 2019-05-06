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محمد ابوتريكة يكشف تفاصيل مكالمته لمحمد صلاح بعد بعد إصابته بارتجاج في المخ

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عاشت جماهير كرة القدم المصرية بصفة عامة، وجماهير فريق الإنجليزي بصفة خاصة، ليلة صعبة، بعدما تعرض نجم الفريق محمد صلاح لإصابة قوية أفقدته الوعي خلال مباراة فريقة مساء السبت، أمام نيوكاسل والتي انتهت بفوز “الريدز” بثلاثية مقابل هدفين.

النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة، كان قد أجرى اتصالا هاتفيا مع صلاح عقب إصابته؛ كشف من خلاله ما دار بينه وبين اللاعب عن حالته الصحية ومدى إصابته.

أبو تريكة قال في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: تواصلت مع محمد صلاح بعد إصابته، وأبلغني أنه بحالة جيدة جدًا، كان يعاني من ارتجاج خفيف بعد اصطدامه القوي في المباراة.. وأضاف مازحًا: سألته عن إذا ما كان يتذكرني أم لا؟.
لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق أضاف، “قالي يعني، وأول الشخصيات اللي هنساها بعد الإصابة هو لوفرين لأنه كان هيوديني في داهية”.
يشار إلى أن صلاح كان قد غادر ملعب “سانت جيمس بارك” في الدقيقة 70 من الشوط الثاني من مباراة نيوكاسل، بعد اصطدامه القوي مع مارتن دوبرافاكا حارس مرمى نيوكاسل؛ ليخرج هداف ليفربول وهو يبكي متأثرًا بإصابته.

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