كيرا نايتلى حامل للمرة الثانية.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن علامات الحمل الثانى، قد ظهرت على الممثلة البريطانية كيرا نايتلى من زوجها جيمس ريتون، وذلك خلال حضورها حفل “شانيل” فى باريس، حيث تشغل كيرا منصب سفير بيت أزياء شانيل منذ العام الماضى، وظهر مع كيرا فى الحفل زوجها جيمس والد ابنتهما “إدى” التى تبلغ من العمر 4 سنوات.

وكان آخر أعمال الممثلة كيرا نايتلى، فيلمها (ذا افترماث)، الذى تدور أحداثه فور نهاية الحرب العالمية الثانية بين أنقاض مدينة هامبورج، يحمل دروسا مهمة للغاية بشأن بناء الجسور تنطبق بدرجة كبيرة على مجتمعاتنا المنقسمة اليوم.

وجسدت النجمة العالمية خلال العمل شخصية ريتشل مورجان التى تنتقل إلى ألمانيا مع زوجها وهو كولونيل بريطانى يلعب دورا رئيسيا فى إعادة إعمار هامبورج وينتقلون للإقامة مع رجل ألمانى أرمل وابنته المضطربة.

وشاركها النجمة العالمية في بطولة الفيلم الممثل الأسترالى جيسون كلارك الذى لعب شخصية الزوج لويس والممثل السويدى ألكسندر سكارشجورد الذى جسد شخصية مهندس معمارى ألمانى.