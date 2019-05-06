الفنانة التركية دنيز جكير تواجه عقوبة بالحبس تصل لعام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حددت المحكمة التركية يوم 8 أكتوبر 2019 ، لتقف فيه الممثلة دنيز جكير أمام القاضي، ومحاكمتها بتهمة «الاحتقار والتحريض على العداوة والكراهية» بعد اساءتها لفتيات محجبات.

المدعي العام طالب بسجن النجمة التركية لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، وذلك بعد أن تقدمت فتيات محجبات بتقديم أدلة اثبتت إساءة دنيز لهم، حيث شهد اثنان من العاملين في المطعم الذي شهد الواقعة، مع النساء المحجبات ضد الفنانة التركية، كما ظهرت تسجيلات صوتية وصور تتعلق بالحادثة تبين منها أن حال دنيز وتعبيراتها وحركاتها لا تتطابق مع تصريحاتها.

تفاصيل القصة تعود إلى ليلة التقت فيها الممثلة التركية دنيز بالنساء اللاتي قدمن بمقاضاتها في أحد المطاعم، حيث توجهت لهن الفنانة وهي في حالة سُكر قائلة: «ماذا تفعلن هنا؟.. هل نحن في السعودية؟»، وذلك بحسب رواية النساء أصحاب القضية.

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دنيز نفت هذه الرواية في بيان رسمي، أكدت فيه أنها لم تتعرض لهن إلا بعد أن اظهرن استياء من التصوير، حيث كانت تحتفل الفنانة بعيد ميلاد أحد أصدقائها، وبالطبه كانت تلتقط صوراً تذكارية مع أصدقائها، لافتة إلى أن نقاش سريع دار بينها وبينهن، ولكن خارج إطار مظهرهن.

من ناحية أخرى، عُرض لدنيز جكير حديثاً مسلسل جديد بعنوان «الغنيمة» أمام النجم التركي أركان بتككيا.

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