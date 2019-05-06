النجمة التركية برجي أكلاي تعود لحبيبها بعد فترة انفصال.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة التركية برجي أكلاي، وراقص الباليه «جان تونالي» لم يتحملان ألم الانفصال أكثر من أشهر قليلة، وعادت المياة لمجاريها بينهما من جديد.

برجي التي رفضت الكشف عن سبب انفصالها عن حبيبها منذ أشهر، ظهرت معه لأول مرة منذ انفصالهما في صورة جديدة جمعتهما بالممثل جليل نالجكان، وهو ما اعتبره الصحفيون أكبر دليل على عودة الثنائي لعش الحب من جديد، في الوقت الذي لم يصرح أي منهما بأي تعليق حول عودتهما لبعضهما حتى الآن.

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يُذكر أن برجي أكلاي بدأت في مواعدة «جان تونالي»، بعد ثلاثة أشهر فقط على طلاقها من الفنان التركي سآرب ليفند أوغلو، حيث بدأت صداقتهما قبل طلاق النجمة التركية، إلا أنها تطورت تدريجياً، حتى وقعا في غرام بعضهما. ي

برجي أكلاي حصلت على طلاقها رسمياً من سآرب الذي تزوجته في أغسطس 2014 بعد جلسة قضائية واحدة يناير 2017، وقد هز طلاقهما الوسط الفني نظراً لأن الثنائي عاشا قصة حب قوية خلال مشاركتهما بطولة مسلسل «الأغا الصغير»، وكان سآرب الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق وتزوجت من النجم التركي مراد انالمش عام 2011، ولكن لم يدم الزواج الا لفترة قصيرة وانفصلت عنه بعد عام ونص من زواجهما.

من ناحية أخرى، عُرض لبرجي أكلاي مؤخراً مسلسل «لا تبكي يا أمي» الذي تشارك في بطولته أمام جانسيل إلتشين، أوزلام يلماز، سيزين اكباش واكين مارت.