شاهد فخامة تفاصيل استقبال توأم بيلين أكيل.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعيش النجمة التركية بيلين أكيل أسعد أيام حياتها بعد حصولها على لقب «ماما» لتوأم اطلقت عليه «إلين ولينا».

بيلين بعد أن شاركت متابعيها رحلة الولادة بجلسة تصوير مؤثرة منذ دخولها المستشفى، وحتى وضعها لتوأمها، مروراً بلقطات مؤثرة لأقاربها لأول نظرة لهم للتوأم، عادت لتشارك الفانز من جديد بصور جديدة لزينة استقبال توأمها داخل المستشفى.

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غرفة مليكة مزينة باسمي التوأم، وحلوى فاخرة، وغيرها من التفاصيل المميزة، استعرضتها النجمة التركية عبر انستجرام، معربة عن شدة سعادتها بوصول توأمها، كما حرصت على شكر الشركة التي صممّت غرفة أحلامها.

فانز ومتابعو بيلين تفاعلوا مع الصور بتعليقات اعربوا فيها عن اعجابهم وابنهارهم بتفاصيل استقبال التوأم المميزة، متمنيين لهما حياة سعيدة.

مارس الماضي، اقامت بيلين حفل «بيبي شاور» ضخم، حضره مجموعة كبيرة من أصدقاء الزوجين من داخل وخارج الوسط الفني، حيث نشرت صوراً من الحفل الذي تألقت فيه بفستان فضي براق قصير، وكان لافتاً اللون الوردي الذي غلب على معظم تفاصيل وزينة الحفل، كما أنشأ الزوجان حساب رسمي لتوأمهما عبر تطبيق انستجرام.

يُذكر أن بيلين أكيل نجمة مسلسل «الدائرة» احتفلت بزفافها على النجم التركي أنيل التان بعد قصة حب جمعتهما في سبتمبر عام 2016.