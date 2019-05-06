النجم التركي أراس بولوت إينملي في استراحة من الحب والعمل الصيف المقبل.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
التقطت عدسات الباباراتزي النجم التركي أراس بولوت إينملي الشهير بـ«الأمير بيازيد» في منطقة أتيلار مع حبيبته، الفنانة بيجا أونال في أحدث ظهور لهما.
الصحفيون سألوا أراس عن نهاية مسلسل «الحفرة»، وخططه لأجازة الصيف المقبل، فأجاب: «باقي 4 حلقات على الحلقة الأخيرة للمسلسل، هذا الصيف سأقوم بواجب الخدمة العسكرية»، وبالتالي سيضطر الفنان الشاب لترك حبيبته، ويدخل في استراحة من الحب والعمل أيضاً.
يُذكر أن أراس بولوت إينملي ارتبط ببيجا أونال منذ ما يقرب 4 سنوات، وفي الوقت الذي توقع الصحفيون أن يعلن الثنائي خطبتهما بعد لقاء عائلي جمع النجم التركي بأسرة حبيبته، لم يصرح النجمان برغبتهما في الارتباط رسمياً حتى الآن.
من ناحية أخرى، حقق أراس بولوت إينملي شعبية عريضة بعد نجاحه في تقديم دور الأمير بيازيد في مسلسل «حريم السلطان»، كما تألق أمام الفنان التركي شآتاي أولسوي في بطولة مسلسل «في الداخل»، إلا أنه حقق نسب مشاهدة قياسية، وأصبح في تصنيف نجوم الصف الأول بعد تألقه في مسلسل «الحفرة» الذي يُعرض الموسم الثاني منه حالياً، ويشارك أراس في بطولته أمام ديلان دينيز، أونير أركان، أركان كيسال، رضا كوجا أوغلو،بريهان سافاش، نجيب ميميلي، وغيرهم.
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