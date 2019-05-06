بعد اعتداءه عليها.. كريس بروان يصف ريهانا بالملكة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن مطرب الراب الأمريكي كريس براون حبيب النجمة العالمية ريهانا السابق لا يزال مهوس بها فرغم انفصالهما على خلفية اعتداءه عليها بالضرب إلا أنه علق على أحدث صور لها على موقع إنستجرام قائلا “الملكة”.

هذا الأمر جعل متابعى ريهانا وكريس براون يتعجبون من تعليقه خاصة وأنه مر وقت طويل على انفصال الثنائي العالمي لكنه فيما يبدو لا يزال يحبها ولا يزال يشعر بالندم على ضربه لها وخسارتها للأبد.

النجمة العالمة البالغة من العمر 31 عاما، خضعت لجلسة تصوير للترويج لموديل جديد من موديلات خط أزياءها فى مجال ملابس اللانجيرى إضافة إلى ظهروها على غلاف مجلةVogue فى نسختها الإسترالية، حيث ظهرت ريهانا بإطلالة مثيرة وجريئة تدل على أنوثة طاغية للنجمة صاحبة البشرة السمراء.

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وعلى جنب أخر، ترتبط النجمة ريهانا بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال السعودي حسن جميل، حيث شوهدت برفقة حبيبها الملياردير السعودي، وهما يشاهدا مباراة بين فريق لوس انجلوس ليكرز، ضد فريق هيوستن روكتس بوجود بعض الاصدقاء.

وكانت العلاقة العاطفية بين ريهانا وحبيبها الملياردير قد عادت مجددا بعدما انفصلا لفترة، وجاء ذلك بعد اشاعات تحدثت عن انفصالهما وعودتهما الى بعضهما عدة مرات في السابق.

ويبدو أن الثنائي يحاولا منذ خروج علاقتهما الى الاضواء التعتيم عليها حيث يحاولان قدر المستطاع الحفاظ على سرية العلاقة، بإبقائها بعيدًا عن الاعلام والمعجبين.