كندي يصرخ في وجه رئيس الوزراء جاستن ترودو ويلقنه درسا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - هاني جميعي

تعرض رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لموقف محرج للغاية، حيث تلقى سيلا من الانتقادات واعتاب من احد الأاشخاص خلال تواجده بأحد المواقع.

ترودو كان قد تواجد وسط عمليات إجلاء السكان بسبب الفيضان وارتفاع منسوب المياه بطول نهر أوتاوا، إلا أنه تلقة هجوما شديدا من رجل بسبب كثرة رجال الحراسة حوله والذين بدورهم عطلوا مرور الطريق.

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رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو كان قد شارك مع أطفاله في عمليات الإغاثة، لكن مشاركته أثارت غضب أحد السكان المحليين بسبب كثرة رجال الحراسة وتعطيلهم لمسيرة العمل لتواجدهم مع ترودو في كل خطوة.

ترودو حاول كثيرا أن يتكلم مع الرجل الذي كان يشعر بغضب شديد، إلا أن الرجل كان دائم الهجوم عليه مؤكدا أنه متطوع لمساعدة الآخرين، أنما رئيس الحكومة فيأتي لإجراء جلسة تصوير برفقة حراسة.

رئيس الحكومة أكد للرجل أنه يعاني من هذا الموقف كل يوم بسبب كثرة الحراسة، إلا أنه أصبح أمر واقع لابد من احترامه.