الفنانة دنيا المصري تتعرض لحادث سير.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية دنيا المصري لحادث سير خطير، أدى إلى تهشم أجزاء كثيرة من سيارتها.
دنيا أصيبت ببعض الكدمات جراء الحادث، وقد نشرت مجموعة صور لسيارتها المحطمة، على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها بقولها: “قل لن يصيبنا الا ماكتب الله لنا... الحمد لله”.
عدد كبير من جمهور الفنانة المصرية انهالوا عليها بالتعليقات التي تسأل عن حالتها الصحية، وتمنوا لها الشفاء العاجل.
ودنيا المصري من مواليد عام 1980، لديها ابنة اسمها فريدة، لها عدة أعمال في الدراما ومنها: «الشحرورة، الركين، قضية صفية، شاهد إثبات، عرفة البحر».
كما تعاقدت دنيا المصري مؤخرا على المشاركة في مسلسل «حكايتي»، والذي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري، في أولى بطولاتها الدرامية، حيث تقدم دنيا دور ابنة عم ياسمين وصديقتها المقربة.
وحققت الفنانة دنيا المصري مؤخرا نجاحا كبيرا من خلال مسلسل «البيت الكبير» بجزأيه الأول والثاني، ويشارك ببطولته لوسي، سوسن بدر، منذر رياحنة، أحمد بدير، دينا، حجاج عبدالعظيم، وأحمد صيام، وللمنتج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلي.
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