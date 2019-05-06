أحمد عبدالعزيز ينضم لمواقع التواصل وهذه أول رسائله.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قرر الفنان المصري أحمد عبدالعزيز أن يواكب متطلبات العصر، ودشن صفحته الشخصية على موقع «فيس بوك».

أحمد قال لجمهوره في أول رسالة له عبر صفحته الشخصية إنه لم يكن مقتنع بمواقع التواصل ولا يطمئن إليها، ولكنه بعدما وجد أن هناك العديد من الصفحات المزيفة التي تحمل اسمه قرر أن ينشئ صفحه حقيقية له.

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الفنان المصري وعد جمهوره بأن يتواصل معهم من وقت إلى آخر، وأن يخبرهم عن كل جديد له، وتلقى عدد كبير من التعليقات على رسالته.

الفنان المصري ينافس في شهر رمضان من خلال الجزء الثالث من مسلسل «كلبش»، مع أمير كرارة وهيدي كرم.

أحمد عبدالعزيز هو واحد من نجوم التسعينات، حيث شارك في بطولة مسلسل «ذائب الجبل»، مع شريف منير وسماح أنور وعبدالله غيث، وحقق العمل نجاحا كبيرا، ثم شارك في مسلسل «سوق العصر»، وكان في هذا التوقيت من نجوم الصف الأول.

كما كان مسلسل «المال والبنون»، خطوة هامة في تاريخ الفنان أحمد عبدالعزيز، ولكنه توقف في السنوات الماضية عن التمثيل، حتى عاد مرة أخرى لجمهوره من خلال مسلسل «حق ميت»، ثم نجح في «الأب الروحي».