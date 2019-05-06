أمل رزق تطمئن جمهورها على صحتها بعد تعرضها لوعكة.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

عرضت الفنانة المصرية أمل رزق لوعكة صحية خلال الايام الماضية، حيث كانت تعاني من آلام شديدة.

أمل قالت غن آلام الأسنان كان يؤرق نومها، ونشرت صورة جديدة لها بعد ذهابها إلى طبيب الأسنان، وطمأنت جمهورها أنها أصبحت أفضل، وأنها الآن تستطيع ان تأكل.

الفنانة المصرية وجهت الشكر لطبيبها المعالج، وقال إن وضعها أصبح أفضل، وشكرت جمهورها الذي دعا لها، وهنأتهم بحلول شهر رمضان.

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أمل رزق آخر أعمالها الدرامية مسلسل «للحب فرصة أخيرة»، مع الفنانة داليا البحيري، وقدمت من قبله أيضا مسلسل «ليلة» مع الفنانة رانيا يوسف، وكان آخر أعمالها في رمضان مسلسل «الطبال» مع أمير كرارة.

أمل رزق من مواليد عام 1969، بدأت مسيرتها الفنية من خلال مسلسل «العائلة» عام 1994، تزوجت من المنتج الراحل إسماعيل كتكت، وأنجبت منه ابنتان وهما فرح ولما.

ومن أهم أعمالها في الدراما: «السيرة الهلالية، ليالي الحلمية، شارع المواردي، الأصدقاء، العطار والسبع بنات، للعدالة وجوه كثيرة، دعوة فرح، أحلام لا تنام».، ومن أفلامها: «جيم أوفر، توم وشيري، أهواك».