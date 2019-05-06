رامي صبري يتألق فى حفل أكاديمية الفنون وسط حضور جماهيري كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أحيا المطرب المصري رامي صبري واحده من أقوى حفلات هذا العام، داخل أكاديمية الفنون، وذلك احتفالا بالطلاب، وتحت رعايه رئيس الأكاديمية الفنان أشرف زكي.

وحضر رامي بصحبة مديرة أعماله ميرا أمير، وكان فى استقبالهم د. أشرف زكي الذى رحب بالفنان رامي صبرى، وقام بتكريمه فى بداية الحفل، وتم إهدائه درع الأكاديمية، وجاء اختيار رامي للحفل بناءا على أنه خريج الأكاديمية .

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ثم بدأ الفنان الفنان المصري الحفل على أغنية “أجمل ليالي عمري”، ثم قام بغناء العديد من أشهر اغانيه ومنها أغاني: “الراجل” و”اهد الدنيا” و “تعالي” و”لو كان عليك” و “مش فارق” و “حبيبي الاولانى” و “مش انا”، وذلك وسط تفاعل وصيحات الطلاب مرددين أغانيه في أجواء من التفاعل والرقص بين الطلاب.

وفي نهاية الحفل قام العديد من الطلاب بالتقاط الصور السيلفي والفوتوغرافية معه وسط أجواء من البهجة، وفي نهاية الحفل قام د. أشرف زكي بتوجيه الشكر لكل القائمين على الحفل، منهم المنتج ومنظم الحفلات وليد منصور، وأحمد عصام للألعاب النارية لمساهمتهم فى الحفل.