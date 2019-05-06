سيرين عبدالنور تتغزل في تيم حسن على الهواء.. فيديو وصور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدثت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، عن علاقتها بالفنان السوري تيم حسن، والذي يشاركها البطولة في مسلسل «الهيبة.. الحصاد»، والذي سيعرض خلال شهر رمضان.

وتغزلت سيرين عبدالنور، خلال لقائها في برنامج «بيت الكل» مع الفنان عادل كرم، والمذاع عبر فضائية «أم تي في»، في تيم حسن قائلة: «تيم حسن هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلًا وموهبة ولطافة وتمثيلًا».

وأضافت، أنها كانت ترغب في التمثيل مع تيم حسن، لأن هناك كيمياء تجمع بينهما.

وكانت سيرين عبدالنور، قد أثارت حالة جدل بسبب الرومانسية التي جمعتها بتيم حسن على البوستر الدعائي للمسلسل.

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وعلق زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة، على البوستر قائلًا: «عالشاشة أنت وسيرين، قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن».

وتؤدي سيرين عبدالنور، خلال العمل دور نور رحمة وهي إعلامية لبنانية صاحبة شخصية قوية، صنعت اسمها في عالم الإعلام، وكان لديها طموحات كبيرة استطاعت تحقيق جزء كبير منها، فكان لها النجاح في مشوارها المهني بمساعدة أشخاص معينين، سيكون لهم لاحقاً تأثيراً كبيراً في حياتها ضمن سياق الأحداث

«الهيبة»، بطولة كل من تيم حسن، و سيرين عبدالنور، ومنى واصف، أوويس مخللاتي، وعبدو شاهين، ومن إخراج سامر البرقاوي، وشاركت الفنانة نادين نسيب نجيم، بطولة الجزء الأول، كما شاركت الفنانة نيكول سابا بطولة الجزء الثاني من المسلسل.