بعد أزمته الصحية الأخيرة.. عمرو سعد يطالب جمهوره بالدعاء للفنان محمد أبو الوفا.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

طالب الفنان المصري عمرو سعد، متابعيه بالدعاء للفنان محمد أبو الوفا، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة نقل على اثرها للعناية المركزة.

وقال عمرو سعد، في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “دعواتكم للفنان محمد أبو الوفا بالشفاء والخروج بإذن الله من المرحلة الحرجة، وشكرا أشرف زكي على الاهتمام والدعم”.

يذكر أن الفنان محمد أبو الوفا، يعاني من التهاب شديد في الصدر، وانتشرت له صورة من على سرير المرض، على موقع “فيس بوك”، ودعا له الجمهور بالشفاء العاجل.

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محمد أبو الوفا، حقق في الفترة الأخيرة نجاحًا كبيرًا من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها “يونس ولد فضة”، “شهادة ميلاد”، “ابن حلال”، “القيصر”، “الميزان”، “الشارع اللي ورانا”، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل “أفراح إبليس”.

من ناحية أخرى، في السباق الرمضاني بمسلسل “بركة”، ويشاركه البطولة كل من هالة صدقي، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.

وللمرة الاولى يقوم عمرو سعد، بغناء تتر مسلسله «بركة»، وذلك بعد أن كان الجمهور يتوقع أن يغنيه أحمد سعد مثلما حدث من قبل.