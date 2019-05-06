سليمان عيد مع «شلة الإعدادية».. صورة نادرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

شارك الفنان المصري سليمان عيد جمهوره في صورة قديمة له عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام».

سليمان علق على الصورة وكتب: «شلة الإعدادي والشعر طويل عادي»، وظهر الفنان في الصورة مع أصدقائه بلوك المراهق الفتي، ولفت نظر الجمهور بشعره الطويل.

الصورة التي مر عليها أكثر من 30 عاما حازت على إعجاب عدد كبير من الجمهور الذي تغزل به على حسابه الخاص.

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سليمان عيد أصبح أكثر نشاطا على مواقع التواصل ويشارك جمهوره من وقت لآخر في صور قديمة له.

وسليمان عيد فنان مصري من مواليد عام 1968، أكمل هذا العام خمسين عاما، بدأ حياته الفنية في نهاية الثمانينات، كانت مشاركته في فيلم «الإرهاب والكباب» بداية حقيقية له.

اشترك سليمان في عدة أعمال سينمائية ومنها: «النوم في العسل، همام في أمستردام، عزبة آدم، حين ميسرة، الباشا تلميذ، ابقى قابلني، بخيت وعديلة، جاءنا البيان التالي، فول الصين العظيم، حمادة يلعب، بوحة».

سليمان عيد كان له عدة مشاركات في رمضان 2018 ومنها مسلسل «رسايل»، مع الفنانة مي عز الدين وخالد سليم، كما شارك في مسلسل «ربع رومي»، مع مصطفى خاطر وبيومي فؤاد، ومسلسل «كلبش»، ومسلسل «سرايا حمدين»، مع سامح حسين.